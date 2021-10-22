Брюссель, , 13:01 — REGNUM В Брюсселе объявлено о создании первого в истории Североатлантического альянса фонда военных инноваций. Соглашение о его создании 22 октября подписали министры обороны стран НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Объём средств многонационального фонда составит €1 млрд и будет направлен на развитие военных технологий и технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны.

«Он также обеспечит и упростит более тесное и доверительное сотрудничество с частными компаниями — разработчиками новейших технологий», — говориться в заявлении НАТО.

Отмечается, что в противном случае они могут оказаться неспособными развивать новейшие технологические решения, необходимые для военно-промышленных комплексов государств НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инновационный фонд будет использоваться для выделения грантов на активизацию разработки военных технологий и технологий двойного назначения.