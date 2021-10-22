Кушва, Свердловская область, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. На месте аварии пассажирского автобуса в Свердловской области проезжая часть была обработана противогололёдной смесью. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Torange.biz Покрышка

Установлено, что покрышки транспорта были сильно изношены. В связи с этим автотранспортным предприятиям области дано поручение не выпускать автобусы и автомобили с летней резиной в рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 21 октября. Один человек погиб.