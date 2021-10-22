У разбившегося на Урале автобуса были сильно изношены покрышки
Кушва, Свердловская область, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. На месте аварии пассажирского автобуса в Свердловской области проезжая часть была обработана противогололёдной смесью. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
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Покрышка
Установлено, что покрышки транспорта были сильно изношены. В связи с этим автотранспортным предприятиям области дано поручение не выпускать автобусы и автомобили с летней резиной в рейсы.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 21 октября. Один человек погиб.