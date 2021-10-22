Сеул, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. С 28 октября по 5 ноября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин совершит турне по Европе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По их словам, глава государства посетит Италию, Великобританию и Венгрию.

Прежде чем отправиться в Рим для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), 29 октября Мун Чжэ Ин посетит Ватикан, где встретится с Папой Франциском и госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Со 2 по 4 ноября президент Южной Кореи посетит Венгрию. В ходе государственного визита Мун Чжэ Ин почтит память жертв крушения парома в Будапеште в 2019 году, встретится с венгерским коллегой Яношем Адером, а также примет участие в заседании Вышеградской группы (V4).