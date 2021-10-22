Тверь, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Система QR-кодов вводится на территории Тверской области с 25 октября. Об этом 21 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь сообщил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

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«С понедельника мы вводим систему QR-кода для посещения крупных торговых и развлекательных центров. У нас будет возможность избежать жестких мер и закрытия экономики, если мы будем соблюдать масочный режим», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Как отмечалось, в настоящее время ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе превышает 350 случаев. Для лечения пациентов в регионе развёрнуто 2494 койки, в резервном коечном фонде еще более 2600 коек.

«У нас сейчас работает 15 ковидных госпиталей, в них свободно порядка 17% коек. Нагрузка на медиков очень большая. При этом процент заболеваемости у людей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции — не более 2,5% от общего числа», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор рассказал о своем участии в заседании Президиума Госсовета РФ по транспортной стратегии, многие участники которого высоко оценили реализацию проекта по внедрению в Верхневолжье новой модели пассажирских перевозок.

«Опыт Тверской области изучили более 40 регионов страны. Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение по выведению в отдельный национальный проект развития общественного транспорта. В него, в том числе и по нашему предложению, будет включено не только внедрение транспортной системы, но и обновление всей инфраструктуры», — рассказал Руденя.

Губернатор также сообщил о том, что Тверской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей на строительство железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги до Завидово.

«Это важный проект для всей Тверской области. Жители Твери, Вышнего Волочка, Торжка смогут доехать до «Завидово» на железнодорожном транспорте. Жители Московской агломерации без пересадок смогут добраться с Ленинградского вокзала. Территория «Завидово» становится мультифункциональным центром. Летом здесь можно будет путешествовать речным транспортом, посетить детские развлекательные площадки или аквапарк, который будет самым крупным в Европе, а зимой появится возможность покататься на лыжной трассе», — рассказал Игорь Руденя.

В прямом эфире глава региона напомнил, что регион отмечает День герба и флага Тверской области.

«25 лет назад наш регион одним из первых утвердил геральдику. Она уникальна для Центральной России. Наши герб и флаг значимы для истории Российского государства, а для нас это уважение к труду людей, которые здесь живут и работают «, — отметил Игорь Руденя.

Герб Тверской губернии был утверждён в 1956 году. На нём изображены сразу два регальных символа — трон и шапка Мономаха, являющаяся древнейшей коронационной регалией русских государей. Герб Тверской области является единственным из региональных гербов, на котором присутствует шапка Мономаха. Изображения и цвета герба и флага имеют глубокий духовный смысл и исторические корни, отражают исконное положение Верхневолжья как одного из центров объединения русских земель, подчеркивают особый культурно-исторический и политический статус Твери.