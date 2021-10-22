Баку, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Производственное объединение «Азеригаз» планирует провести газификацию районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку. Об этом 22 октября сообщил журналистам гендиректор компании Руслан Алиев.

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«Первый этап газификации охватит направление Физули — Агоглан — Шуша. На втором этапе будет газифицирован Агдамский район. На третьем этапе газ поступит в Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Лачынский районы, а на четвёртом — в Кяльбаджарский район», — сказал Алиев.

Он отметил, что в компании приступили к проектированию магистральной сети. Работы по газификации планируется начать в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.