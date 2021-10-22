Минск, 22 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Белоруссии необходимо наращивать долю электромобилей и инфраструктуры для их зарядки, заявил 22 октября президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Это насущная необходимость и для нас. Как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС», — цитирует его БелТА.

По словам белорусского лидера, около года назад принято решение предоставить льготы для повышения заинтересованности населения в приобретении электромобилей.

«Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко пообещал «крышевать» от бюрократии госпредприятие «Белоруснефть» при создании сети заправок электротранспорта.

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