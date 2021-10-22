Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом проходят в Сочи «в атмосфере тёплых отношений». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 22 октября журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что для Путина сегодня — день российско-израильских отношений. В Сочи с рабочим визитом находится глава израильского правительства Беннет, он и Путин приступили к переговорам.

«В атмосфере теплых отношений началось обсуждение ряда вопросов», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, приоритет в повестке встречи отдан двусторонним отношениям, имеющим «очень широкий потенциал». Лидеры также обсудят вопросы региональной безопасности и безопасности Израиля, Сирию, Афганистан, Иран, а также обменяются мнениями по самому широкому кругу тем.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин выразил надежду, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях России и Израиля.

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