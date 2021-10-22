Воронеж, 22 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Около десятка убитых собак нашли сотрудники приюта животных «Дора» в Воронеже утром 22 октября. Об этом в соцсетях сообщил владелец приюта Юрий Шамарин.

Марина Каширская ИА REGNUM Обитатели приюта «Дора»

«Кто-то решил со мной бороться таким путём», — эмоционально высказался Шамарин, комментируя ситуацию.

Сотрудники приюта обратились к горожанам за помощью в вывозе трупов животных. Также они намерены обратиться в полицию.

Частный приют для животных «Дора» является существует на энтузиазме его основателя Юрия Шамарина и пожертвования воронежцев. Сам приют власти называют незаконным, при этом муниципальный приют для безнадзорных животных в Воронеже пока отсутствует. Приют расположен в частном секторе, и близость с ним вызывает активное недовольство других жителей. Добавим, что в декабре 2020 года неизвестные расстреляли нескольких собак на территории приюта.