Чебоксары, 22 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Жительница города Алатыря в Чувашии и её несовершеннолетняя знакомая осуждены за угон автомобиля. Суд признал их виновными, назначив штрафные санкции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантами уголовного дела стала 30-летняя женщина и 15-летняя школьница, которая учится в восьмом классе. Следствием установлено, что преступление было совершено вечером 31 мая 2021 года в Алатыре.

По данным правоохранителей, 30 мая горожанки познакомились с 51-летним мужчиной, после чего распили у него дома спиртные напитки, а 31 мая в 03:30 решили угнать машину уснувшего хозяина квартиры. Следствием установлено, что несовершеннолетняя взяла ключи от машины и попыталась завести «Ситроен С4», но безуспешно.

«Тогда её 30-летняя сообщница пересела на водительское кресло и завела машину. Некоторое время они катались по Алатырю, пока не попали в ДТП, не справившись с управлением и съехав в кювет», — говорят в следственном управлении.

В управлении отмечают, что вину горожанки признали. Алатырский районный суд признал их виновными в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), назначив 15 тыс. и 25 тыс. рублей штрафов.

В ОВД внесено представление о повышении эффективности работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Чувашии завели уголовное дело по факту угона машины, которая потом «засветилась» в ДТП на федеральной трассе. Фигурантом уголовного дела стал лишённый водительских прав житель Марпосада.

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