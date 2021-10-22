Новосибирск, 22 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Строители начали монтировать мачты наружного освещения, которые будут расположены по всей окружности спорткомплекса. Высота каждой — 30 метров. Всего будет установлено 14 таких мачт, сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске

Кроме того, на стройплощадку многофункциональной ледовой арены в Новосибирске началась поставка вентиляционного оборудования. Вентиляционные системы отвечают всем современным требованиям, в том числе экологическим.

По информации министерства строительства области, на ледовой арене по проекту будет установлено более 130 вентиляционных систем. Всё оборудование — российского производства.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.