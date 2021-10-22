Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В больницах Петербурга, занятых лечением COVID-19 и внебольничных пневмоний, на 22 октября находится 7699 пациентов, это на 60 человек больше, чем было в предыдущие сутки, сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия в Петербурге

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За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 в больницы поступили 542 пациента, это на 45 человек меньше, чем в предшествующие сутки.

В реанимационных палатах коронавирусных стационаров города сегодня лежат 725 пациентов (+18 к уровню предыдущих суток), в том числе 393 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+21 за сутки).

В городе развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 22 октября свободны 37,27% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 37 098 пациентов, это на 395 человек больше, чем было таких больных сутками ранее. Еще 5206 человек находятся на домашнем карантине, 94 человека — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки немного уменьшился и составляет на сегодня 1,07 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Северной столице выявлено 3233 новых случая коронавирусной инфекции, скончались за сутки 67 человек. Выздоровели 3123 человека.