Вашингтон, 22 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Американский актёр Сэм Ричардсон, сыгравший в сериале «Тед Лассо», присоединился к касту фильма «Фокус-покус 2». Об этом 22 октября пишет издание «Канобу».

Кадр из фильма «Фокус-покус» Сёстры Сандерсон

Также в актёрский состав вошли Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими, исполнившие роль трёх сестер в оригинальном фильме «Фокус-покус». Продолжение киноленты выйдет на платформе Disney Plus, однако дата премьеры пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что «Фокус-покус» вышел в 1993 году. Фильм провалился в прокате, однако многие зрители считают его «классикой Хэллоуина».