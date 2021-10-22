Москва, 22 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Введение жёстких мер, подобных локдауну с комендантским часом в начале пандемии, российские власти пока не рассматривают. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 22 октября журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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По его словам, говорить о дальнейшем развитии ситуации преждевременно. Ни один человек, добавил он, с большой долей уверенности не может предсказать, как будет развиваться пандемия в Росссии с учётом «плохой вакцинированности» населения.

«Отвечать на такие вопросы невозможно», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочий период в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

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