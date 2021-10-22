Оксана Переможенко, 22 октября 2021, 18:47 — REGNUM При строительстве газопровода «Северный поток — 2» применялись современные трубы и технологии, обеспечивающие снижение выбросов CO2 в 5,6 раза по сравнению с выбросами при транзите через территорию Украины. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ИА Красная Весна.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897
Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Заявление Владимира Путина обсудили на странице украинского журналиста, политика и видеоблогера Анатолия Шария в социальной сети Facebook. Многие отметили, что, по их мнению, транзит газа через украинскую территорию все же сохранится, в особенности если Германия вложится в ремонт украинской ГТС. Иные все же считают, что после 2024 года транзита газа через Украину может и не быть, к чему в своих речах призывали некоторые украинские политики.

«Да, бабки за транзит тяжелее п****** (красть. — О. П.), чем газ из трубы. А после 24-го года ни газа, ни бабок за транзит не будет. Что воровать?» — задумался Jurij O.

«Государству надеяться на транзит — все равно что человеку мечтать о выигрыше в спортлото. Оба варианта до добра не доведут», — добавил Игорь Б.

«Наконец-то свершилось, как говорил «Пуля в лоб» (бывший премьер-министр Арсений Яценюк. «Пуля в лоб» — известная на Украине фраза, сказанная Яценюком в 2014 году со сцены в ходе протестов — так называемого майдана. — О. П.), мы «слезли с этой газовой иглы»… Мечты сбываются, а радости почему-то нет», — написала Лариса З.

«Прощай, немытая Россия». А, да, и «самый грязный» и «вонючий газ»…» — с сарказмом отметил Сергей Г.

«Теперь Украина станет экологически чистой страной, наконец-то!» — отреагировала с сарказмом Olga O.

«И что-то мне подсказывает, что как только поплывет газ по «Северному потоку», и тут начнутся разочарования в нашей ГТС. А ведь в скором будущем нужно будет появиться в Газпроме…» — отметил Yurii U.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Цитата из видео. kremlin.ru

«Не стоит хоронить ГТС незалежной. Германия вложит бабло в ремонт. Снизится пропускная способность, тут уже ничего не поделаешь… Но для галочки транзит будет», — добавил Евгений И.

«Браво, Путин!!! Платить аборигенам за транзит? Что за бред?! Да и труба, которую строил СССР, вовсе не им принадлежит», — пишет Vitaliy S.

«Теперь есть что на металл сдать», — добавил Сергей М.

«Вообще не понимаю Зеленского — зачем он так стремится чугунную трубу переплавить и в Китай? Я очень уважаю евреев, ибо мой дедушка еврей, но должен же быть предел человеческой жадности!!!» — иронизирует Ринат Б.

«Всё равно будут гнать и через Украину тоже, но до первой аварии, пока оборудование ещё выдерживает», — считает Tatyana F.

Газопровод «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2»
© Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Зато теперь свои трубы могут распилить и сделать из них много самых высоких флагштоков, и натыкать по всей Украине… Будет очередной рекорд!» — отреагировал Aleksej V.

«Безвиз и безгаз — братья навек! Я думал, этой зимой Украина обойдется без газа, как об этом не далее как вчера вещал нам Витренко. Думал, заготовили много дров, а оказывается, они много наломали дров!..» — подытожил Slav H.

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