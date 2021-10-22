22 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что при строительстве газопровода «Северный поток — 2» применялись современные трубы и технологии, обеспечивающие снижение выбросов CO2 в 5,6 раза по сравнению с выбросами при транзите через территорию Украины.

Оксана Переможенко, , 18:47 — REGNUM При строительстве газопровода «Северный поток — 2» применялись современные трубы и технологии, обеспечивающие снижение выбросов CO2 в 5,6 раза по сравнению с выбросами при транзите через территорию Украины. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ИА Красная Весна.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Заявление Владимира Путина обсудили на странице украинского журналиста, политика и видеоблогера Анатолия Шария в социальной сети Facebook. Многие отметили, что, по их мнению, транзит газа через украинскую территорию все же сохранится, в особенности если Германия вложится в ремонт украинской ГТС. Иные все же считают, что после 2024 года транзита газа через Украину может и не быть, к чему в своих речах призывали некоторые украинские политики.

«Да, бабки за транзит тяжелее п****** (красть. — О. П.), чем газ из трубы. А после 24-го года ни газа, ни бабок за транзит не будет. Что воровать?» — задумался Jurij O.

«Государству надеяться на транзит — все равно что человеку мечтать о выигрыше в спортлото. Оба варианта до добра не доведут», — добавил Игорь Б.

«Наконец-то свершилось, как говорил «Пуля в лоб» (бывший премьер-министр Арсений Яценюк. «Пуля в лоб» — известная на Украине фраза, сказанная Яценюком в 2014 году со сцены в ходе протестов — так называемого майдана. — О. П.), мы «слезли с этой газовой иглы»… Мечты сбываются, а радости почему-то нет», — написала Лариса З.

«Прощай, немытая Россия». А, да, и «самый грязный» и «вонючий газ»…» — с сарказмом отметил Сергей Г.

«Теперь Украина станет экологически чистой страной, наконец-то!» — отреагировала с сарказмом Olga O.

«И что-то мне подсказывает, что как только поплывет газ по «Северному потоку», и тут начнутся разочарования в нашей ГТС. А ведь в скором будущем нужно будет появиться в Газпроме…» — отметил Yurii U.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Цитата из видео. kremlin.ru

«Не стоит хоронить ГТС незалежной. Германия вложит бабло в ремонт. Снизится пропускная способность, тут уже ничего не поделаешь… Но для галочки транзит будет», — добавил Евгений И.

«Браво, Путин!!! Платить аборигенам за транзит? Что за бред?! Да и труба, которую строил СССР, вовсе не им принадлежит», — пишет Vitaliy S.

«Теперь есть что на металл сдать», — добавил Сергей М.

«Вообще не понимаю Зеленского — зачем он так стремится чугунную трубу переплавить и в Китай? Я очень уважаю евреев, ибо мой дедушка еврей, но должен же быть предел человеческой жадности!!!» — иронизирует Ринат Б.

«Всё равно будут гнать и через Украину тоже, но до первой аварии, пока оборудование ещё выдерживает», — считает Tatyana F.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Зато теперь свои трубы могут распилить и сделать из них много самых высоких флагштоков, и натыкать по всей Украине… Будет очередной рекорд!» — отреагировал Aleksej V.

«Безвиз и безгаз — братья навек! Я думал, этой зимой Украина обойдется без газа, как об этом не далее как вчера вещал нам Витренко. Думал, заготовили много дров, а оказывается, они много наломали дров!..» — подытожил Slav H.

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