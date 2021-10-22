В Кремле опровергли «ковровое» объявление организаций иноагентами в России
Москва, 22 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. «Ковровых» признаний организаций иностранными агентами в России нет. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин заявил, что в России не будет «ковровой» записи в иноагенты
Он добавил, что подобные решения можно оспорить через суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России не будет массового внесения СМИ в реестр иностранных агентов. По его словам, «опасность этого сильно преувеличена».
Также по теме: Путин пообещал проанализировать «размытые критерии» в законе об иноагентах
Путин напомнил, что закон об иноагентах «не запрещает иметь своё собственное мнение по какому-либо вопросу», а связан с «получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности». Российский лидер также пообещал, что вызывающие критику положения закона об иностранных агентах будут проанализированы. Соответствующие поручения он уже давал и администрации президента, и депутатам Государственной думы.