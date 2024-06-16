Уфа, 22 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Здание «Водонапорной башни» в Уфе включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Водонапорная башня

«Приказом Управления от 20 октября 2021 года здание выявленного объекта культурного наследия «Водокачка» (г. Уфа, ул. Алтайская, 4) включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Этим же документом утверждены предмет охраны, границы и режим использования территории объекта культурного наследия. Сообщается, что водонапорная башня была возведена с 1900 по 1901 годы во время строительства городского водопровода в Уфе. До 1950-х годов объект использовали для подачи воды жителям города. В 1960—1970-е годы в башне располагалась обсерватория Башкирского государственного университета. В конце 1980-х годов объект был выведен из эксплуатации.

«Здание представляют интерес как образец технического сооружения Российской Империи начала ХХ в. Представляет историко-архитектурную ценность как образец промышленной архитектуры. Здание имеет историческое значение для Республики Башкортостан. Его сооружение было обусловлено необходимостью снабжения города Уфы питьевой водой. С этой целью в конце XIX века инженером Кирпичниковым С.М. был выполнен детальный проект водоснабжения города водой из реки Белой. На месте водозабора были пробурены скважины. Для получения воды использовался метод естественной фильтрации. Аналогичные методы применялись в городах Франции и Англии, считались прогрессивными», — говорится в сообщении пресс-службы.