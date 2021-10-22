Вашингтон, 22 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В США режиссёра фильма «Ржавчина» Джоэла Соузу выписали из больницы после того, как его на съемочной площадке случайно ранил актёр Алек Болдуин. Об этом 22 октября сообщает Mirror со ссылкой на журналистку Кейт Гаррауэй.

Скорая помощь

«Он выписался из больницы, никаких других деталей о его состоянии нет, но то, что он больше не госпитализирован, внушает больший оптимизм», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в США во время съёмок вестерна в штате Нью-Мексико актёр Алек Болдуин стрелял из пистолета холостыми патронами. По какой-то причине пули ранили двух человек — оператора и режиссёра. Оператора Галину Хатчинс спасти не смогли.

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