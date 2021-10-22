Москва, 22 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. «Обрыва троса лифта в доме по адресу: ул. Покрышкина, 3, корп. 2 в Москве не зафиксировано», — заявили 22 октября в мэрии. Как выяснилось, он находится в исправном состоянии.

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Ранее появившуюся в СМИ информацию об обрыве троса и последующем падении лифта в жилом доме на западе столицы в Комплексе городского хозяйства Москвы назвали не соответствующей действительности, правда то, что инцидент произошёл, подтвердили.

«В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН «Покрышкина 3», при движении кабины вниз находились 11 человек. В 08:05 сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами. В 08:13 приступили к освобождению находящихся в кабине. Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет», — пояснили специалисты Комплекса.