Москва, , 12:46 — REGNUM Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, Кремль, вместе с администрацией сербского лидера своевременно предоставят полную информацию о предстоящей встрече.

«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», — ответил Песков на вопрос РИА Новости и дате переговоров Путина и Вучича.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что 25 ноября могут состояться его переговоры с президентом России, во время которых он намерен обсудить продление скидки на газ, поставляемый в Сербию.