Москва, 22 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Торговая сессия, прошедшая 21 октября, выдалась самой неудачной для нефти за две недели. Котировки марки Brent опустились на 1,3% и составили 85,02 доллара за баррель, в моменте опускаясь до 83,6 доллара. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, главным драйвером роста цен на нефть пока, что остается энергетический кризис в Европе и Китае, при этом спрос начинает постепенно ослабевать из-за наращивания добычи угля в Китае. Он отметил, что по мере снижения цен на энергетический уголь и газ спрос на нефть будет пропорционально сокращаться, что моментально отразится на котировках. Еще один негативный фактор для ресурса — это прогнозы синоптиков США — предполагается, что зима будет мягкой, а температура будет выше средних показателей зимы по большинству штатов, заявил эксперт.

Коган добавил, что восстановление мировой экономики как драйвер роста спроса в ближайшее время может быть нивелирован обнаруженным новым штаммом вируса, который, согласно исследованиям, на 10−15% заразнее «Дельта"-штамма и активно распространяется среди детей. По его словам, порядка 10% зараженных в Великобритании столкнулись именно с этим штаммом. Если он окажется сильнее «Дельта"-варианта, это может серьезно осложнить дальнейшее восстановление экономики после пандемии, сказал он. Из-за этих причин, а также продолжающего кризиса на рынке недвижимости в Китае, даже несмотря на его некоторое ослабление, нефть может закончить неделю в минусе впервые с середины августа, заявил эксперт

По его словам, предполагаемый коридор движение котировок нефти на сегодня — 84−86 долларов за баррель.