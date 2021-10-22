Ульяновск, 22 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области поддержало проект регионального бюджета на 2022 года. В числе приоритетных задач остаются наращивание доходной базы, повышение эффективности расходов и сохранение «безопасного уровня долговой нагрузки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В проекте областной казны-2022 доходы спрогнозированы на уровне 72,9 млрд рублей, расходы предлагается утвердить в объёме 77,9 млрд рублей. Бюджет спроектирован с дефицитом в сумме 5 млрд рублей.

Говоря о поступлениях, исполняющая обязанности главы минфина Наталья Брюханова отметила, что собственные доходы планируются с ростом на 16,3% — на уровне 54,9 млрд рублей. Из них 19,9 млрд рублей составят акцизы, 14,6 млрд рублей — НДФЛ, 11,5 млрд рублей — налог на прибыль организаций, 3,3 млрд рублей — налог на имущество, 2,9 млрд рублей — налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, — более 2,9 млрд рублей. Неналоговые доходы оценочно превысят 1 млрд рублей.

Из федеральной казны ожидается поступление более 18 млрд рублей.

Региональные власти отмечают, что структура расходов не претерпела значительных изменений. Как и ранее, наибольший удельный вес занимают расходы на обеспечение услуг в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, включая финансовую помощь муниципальным бюджетам. Доля данных трат составил 69,2%, в абсолютных цифрах — порядка 54 млрд рублей.

В 2022 году в Ульяновской области планируется реализация 20 государственных программ, на что предусмотрено свыше 76 млрд рублей. В частности, на реализацию программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» планируется потратить 12,5 млрд рублей, на программы «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» и «Развитие и модернизация образования» — соответственно 18,1 млрд рублей и 15,4 млрд рублей.

Ульяновские власти подчёркивают, что основными задачи остаются увеличение доходов, эффективность расходов при сохранении «безопасного уровня долговой нагрузки».