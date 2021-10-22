Тбилиси, 22 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, когда его везли в контейнере на родину, снял на телефон видеоролик, в котором говорил, что его якобы похитили. Записанный ролик показали на грузинском телеканале «Имеди».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В показанном видео экс-президент, находясь в контейнере с молочной продукцией, снимает всё вокруг и говорит, что его похитили представители спецслужб, а он не знает, какую страну они представляют. По данным журналистов, это видео Саакашвили готовил якобы для того, чтобы использовать в случае провала операции по возвращению в Грузию.

«Этот человек ещё раз напомнил, что он из себя представляет. В первую очередь он — абсолютный фейк во всем: и в голодовке фейк, и в похищении фейк, и в приезде фейк», — прокомментировал эту информацию председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Напомним, по данным МВД Грузии, Саакашвили доставили в порт Поти на пароме 29 сентября. Экс-президент в это время находится в грузовом контейнере с молочной продукцией. В порту его встретили сообщники на грузовой машине.