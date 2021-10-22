Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Законодательном собрании Оренбургской области готовится законопроект о возвращении прямых выборов глав городов. Инициатором и автором документа является фракции ЛДПР. Об этом порталу «Оренград» сообщил депутат регионального парламента Максим Щепинов.

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Прямые выборы в регионе отменили в 2015 году. Напомним, в Оренбурге с 2018 года происходит частная смена мэров. После ряда скандальных отставок общественность подняла вновь вопрос о необходимости прямых выборов глав городов.

Сейчас в Оренбурге объявлен конкурс на вакантную должность главы муниципалитета. С 19 по 29 октября от кандидатов принимают заявки. Сам конкурс назначен на 19 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Владимир Ильиных подал в отставку 28 сентября. Горсовет ее принял 7 октября.

Добавим, что работа уроженца Североуральска Свердловской области и варяга Ильиных в качестве мэра Оренбурга длилась менее двух лет и сопровождалась резкой критикой горожан. Уход с поста также был скандальным. В интернете создали петицию с требованием отозвать мандат депутата Госдумы у Владимира Ильиных.

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