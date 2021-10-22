Магас, 22 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Джейрахском районе Ингушетии пограничники обнаружили два артиллерийских снаряда. С помощью сотрудников Росгвардии их обезвредили, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального управления.

mchs.gov.ru Снаряды

«Специалисты ОМОН управления Росгвардии по Республике Ингушетия идентифицировали и уничтожили два взрывоопасных предмета, обнаруженных накануне нарядом Пограничного управления регионального ФСБ в местности Таргим Джейрахского района», — говорится в сообщении.

Обнаруженные взрывоопасные предметы оказались 82-миллиметровыми артиллерийскими снарядами. На них имелись следы коррозии. С соблюдением всех мер предосторожности их было решено взорвать на месте обнаружения, что и было сделано с применением накладного заряда. Никто из участников операции не пострадал.

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