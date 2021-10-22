Сеул, 22 октября 2021, 12:32 — REGNUM С 25 октября по 5 ноября в Южной Корее пройдут ежегодные военные учения «Хогук». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.
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Отметим, что в КНДР часто выступали с критикой в адрес Южной Кореи по поводу крупномасштабных учений, проходящих по всей стране.
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Известно, что учения «Хогук», которые проводятся с 1996 года, носят оборонительный характер и нацелены на поддержание боевой готовности вооружённых сил.
В комитете отметили, что в текущем году учения пройдут в условиях строгих карантинных мер.