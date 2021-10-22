Белград, 22 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Сербии до 21 октября зарегистрировано 18 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом 22 октября сообщил Институт общественного здоровья «Батут» в Белграде.

Day Donaldson Комар

В соответствии с данными, которыми располагает институт, вирус обнаружен в популяции домашних комаров (culex pipiens) в городах Белград, Новый Сад, Панчево и Палич. Его носителями могут быть также дикие птицы в регионах Южный Банат и Южная Бачка.

Институт предупредил граждан, что лихорадка Западного Нила в основном регистрируется в Сербии с июня до середины ноября, так как это период активности комаров на территории этой страны.

Напомним, что до середины октября в странах ЕС было обнаружено 132 случая заражения вирусом, который вызывает лихорадку Западного Нила. Больше всего заболевших зарегистрировано в Греции и Италии.