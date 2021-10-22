Тюмень, 22 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Тюменской области продолжают работу три птицефабрики по производству мяса птицы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Карантин

А именно, АО «ПРОДО Тюменский бройлер», ООО «Руском», птицефабрика ООО «Абсолют-Агро». Вместе они производят до 90 тыс. тонн мяса птицы в год, что практически в два раза больше потребности населения региона.

Как пояснила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Светлана Сухова, птицефабрика «Пышминская», закрытая на карантин из-за распространения псевдомоноза, поставляет населению Тюменской области более 90% произведенного яйца. Для птицефабрики «Боровской», где вспышка птичьего гриппа, основным рынком сбыта являются другие регионы.

«На рынке нашего региона боровское яйцо будет представлено по-прежнему. Так как работа расположенного в Голышмановском городском округе филиала птицефабрики «Боровской» продолжается в прежнем режиме», отметила Светлана Сухова.