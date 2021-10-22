Омск, 22 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В омском цирке вновь начал работать пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает минздрав региона.

Pixabay.com Цирк

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Известно, что в медицинском кабинете есть все необходимое для хранения вакцины, также, как и в любой поликлинике: рециркулятор, переносной морозильник и холодильное оборудование.

«Очень важно понимать, что вакцина помогает защитить организм, а также минимизировать варианты крайне тяжелого течения и летальности от коронавирусной инфекции. Многие уже переболели и знают на личном примере, насколько непредсказуемы бывают последствия и как тяжело восстанавливаться», — пояснил главный врач ГБ № 17 Дмитрий Ларькин.

Выездная бригада городской больницы № 17 ждет омичей, желающих защититься от коронавирусной инфекции, ежедневно с 09:00 до 14:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Омской области подтверждено 404 случая заражения коронавирусом, 320 человек лечатся амбулаторно.

Читайте также: Ещё более 400 носителей коронавируса выявлено в Омской области