Москва, 22 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В России сделали прививки первым компонентом вакцины 53 511 786 человек, сообщает 22 октября федеральный оперштаб.

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Предыдущая статистика была опубликована неделю назад, 15 октября. Тогда первый компонент приняли 51 018 767 человек.

Рост произошёл и в графе «полная вакцинация» — с 47 558 639 до 49 161 150. Коллективный иммунитет вырос за неделю с 45% до 45,7%.

Напомним, в России ковид-статистика по заражениям и смертности достигла исторического пика.