Таллин, 22 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Харьюский уездный суд Эстонии на прошедшем в пятницу, 22 октября, предварительном заседании решил, что процесс над юристом и правозащитником Сергеем Середенко будет проходить за закрытыми дверями. Об этом сообщил портал ERR. Отметив, что сам Середенко в предварительном заседании участия не принимал. Его обвиняют в антигосударственной деятельности, подробностей обвинения не приводится.

Venekool.eu Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии

Обвинительное заключение по уголовному делу прокуратура Эстонии направила в суд 18 августа нынешнего года.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.