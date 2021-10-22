Киев, 22 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Дверной засов упал в Верховной раде Украины на голову депутату от парламентской фракции «Голос» Александре Устиновой. Об этом 22 октября сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина на своей странице в соцсети Facebook.

Засов

«На голову народного депутата от фракции «Голос» Александры Устиновой упал дверной засов», — говорится в ее сообщении.

Также Стефанишина добавила, что после этого пострадавшую народную избранницу увезла машина скорой помощи.

Кроме того, она прикрепила к сообщению фотографии, на которых запечатлена Устинова с разбитой головой, а также видно, как пострадавшей оказывают необходимую помощь. При этом подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполняет все реформы, которые необходимы для ее евроинтеграции, и ожидает от Европейского союза предоставления ей перспективы членства.