Подгорица, 22 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Общий объем вкладов в черногорских банках достиг нового рекорда в 3,991 миллиарда евро в конце сентября 2021, а общий объем заимствований на основе кредитов был незначительно снижен до 3,499 миллиарда евро, пишет издание Dnevne novine со ссылкой на данные Центрального банка Черногории.

Банк

Согласно новым предварительным данным ЦБ Черногории, по сравнению с последним днем 2020 года средства на счетах черногорских банков увеличились на 618,5 млн евро, а общая сумма задолженности граждан, предприятий и правительства — на 340,2 млн евро.

Обязательный резерв банков на конец сентября составлял 209,61 миллиона евро и стабильно восстанавливается после пандемии, оказавшей существенное влияние на экономику всей страны.