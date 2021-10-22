Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Состояние двоих из 12 пострадавших в ДТП с автобусом на Петергофском шоссе Петербурга оценивается медиками как тяжелое. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Пресс-служба ГУ МЧС по СПб ДТП с маршруткой и легковой на Петергофском шоссе

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Caddy и маршрутного автобуса №343, в котором находилось 13 человек, произошло 21 октября в 21:41 мск у дома 79/2 по Петергофскому шоссе. В результате ДТП погиб водитель иномарки. Травмы получили 12 человек.

Как уточнили в комздраве, на место происшествия в экстренном порядке были направлены выездные бригады Городской станции скорой медицинской помощи и Станции скорой медицинской помощи Петродворцового района: семь общепрофильных бригад и две — анестезиологии и реанимации.

«Двое пострадавших в тяжелом состоянии и шесть пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены бригадами скорой медицинской помощи в городские стационары: городские больницы №26 и №40, Мариинскую больницу, Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБ №26», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по СПб.