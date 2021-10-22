Иваново, 22 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Множество тел умерших, упакованных в пластиковые мешки, сняли очевидцы у одной из городских больниц города Иваново.

Цитата из видео https://www.ivanovonews.ru/ У больницы в Иваново сняли множество трупов в пластиковых мешках

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»Хоронила отца, умершего в 4-й горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом», — рассказала женщина, снявшая шокирующее видео, журналистам IvanovoNews.

На кадрах видно, что у входа в здание на земле лежит множество тел людей, упакованных в черные пластиковые мешки, в помещении лежат такие же мешки.

Отметим, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал Ивановскую область в числе регионов с самой напряженной ситуацией по коронавирусу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Воронеже кладбища работают на пределах возможностей из-за резкого роста числа захоронений. Только с начала октября в областном центре похоронили 1070 человек.