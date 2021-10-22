Джакарта, , 12:25 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет уделять особое внимание странам южной части Тихого океана во время председательства в G20 в 2022 году, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

По словам Ретно Марсуди, Индонезия планирует пригласить представителей из стран южной части Тихого океана в период председательства Индонезии в G20.

«Мы уделяем внимание не только странам-членам G20. Индонезия хочет привлечь внимание к интересам развивающихся стран, а также к вопросу инклюзивности», — заявила Ретно Марсуди.

Министр иностранных дел Индонезии надеется, что эта деятельность сможет принести пользу экономическому восстановлению страны в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Иранаи его индонезийский коллегапризвали международное сообщество обратить внимание на тревожные условия.

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