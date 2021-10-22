Москва, 22 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Поставки товаров из Китая в Европу перегрузили железнодорожную сеть России. Как заявил 22 октября ИА REGNUM руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша, задержки наблюдаются в основном на станциях отправления в Китае, поскольку они перегружены и не справляются с возросшим потоком контейнеров. «Так, например, на станциях Чунцин, Чжэнчжоу, Ченду, Сиань и других ожидание отправки поезда в Европу может занять до нескольких недель с момента сдачи контейнера», — отметил эксперт.

Железнодорожные пути

По его словам, двухнедельные задержки отмечаются и на погранпереходах, например, в пункте Алтынколь, поскольку вкупе с ограниченной пропускной способностью терминала наблюдается и дефицит платформ.

«Для Европы данная проблема действительно острая, поскольку большинство сезонных товаров, которые необходимо доставить до Рождества в Европе, необходимо отгружать уже сейчас. Однако даже если продукция готова к перевозке, не всегда есть возможность ее отправить ближайшим поездом. На данный момент транспортировку по железным дорогам с ряда станций в Китае приходится ожидать несколько недель», — пояснил Суховерша.

Он подчеркнул, что по причине увеличившегося транзитного времени на океанском маршруте через Суэцкий канал, многие грузовладельцы предпочитают отправлять свои товары поездами, что дает дополнительную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру Китая, России и Европы. «А это в свою очередь также увеличивает сроки доставки на железнодорожном маршруте, создавая заторы на терминалах и погранпереходах», — уточнил эксперт.

«Увеличение транзитных сроков при перевозках поездами продолжается. Так, если в августе со станции отправления в Китае до пункта назначения в Европе грузы следовали порядка 22−25 дней, в сентябре время транспортировки составляло уже 35 дней, время доставки сейчас составляет порядка 40−43 суток. Дополнительно транзитное время увеличивается в связи с задержками выхода поездов со станций в Китае, поскольку «Китайские железные дороги» вынужденно смещают плановые даты в расписании», — добавил он.