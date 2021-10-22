Москва, 22 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию был ознакомительным, никаких сделок по Украине в ходе встреч не заключалось. Об этом 22 октября заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

U.S. Department of State Виктория Нуланд

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Собеседник РИА Новости напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ в новой должности.

«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной её задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке», — подчеркнул источник.

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«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», — добавил он.

Собеседник пояснил, что Украина была как добавочная «нагрузка», о которой Нуланд говорила с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

«Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», — подчеркнул диписточник.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября с трёхдневным визитом. 12 октября состоялась её встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Также в ходе визита она провела встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.