Берлин, 22 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Немецкая тюнинговая компания ABT Sportsline представила свою версию кроссовера Audi Q8 TFSI e quattro с гибридным силовым агрегатом. Об этом сообщается на сайте компании.

Abt-sportsline.com Рестайлинговая версия гибридной модели Audi Q8

Благодаря модернизации трёхлитрового мотора TFSI его мощность выросла с 340 л. с. (450 Нм) до 408 л. с. (500 Нм). Для достижения такого результата специалисты компании установили фирменный блок повышения мощности ABT. Суммарная же производительность гибридного агрегата у Q8 60 TFSI e quattro теперь составляет 530 л. с. (750 Нм).

Крутящий момент от мотора будет передаваться на колёса через восьмискоростной «автомат» Tiptronic.

Кроме того, пакет доработок для кроссовера включает в себя: накладки на бамперы и пороги, спойлер на корме, вентиляционные «жабры», а также фирменные колёсные диски в трех вариантах исполнения размером 22 и 23 дюйма.

Ранее автомобильное ателье Mansory представило в Германии модернизированную версию спортивного лифтбэка Audi RS 7. Специалисты компании изменили в модели: дизайн, колёса, интерьер и производительность.

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