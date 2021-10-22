Скончалась народная артистка СССР Вера Кузьмина
Чебоксары, 22 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Чувашия понесла большую утрату. Сегодня, 22 октября, на 98-м году жизни скончалась легендарная артистка, лауреат государственной премии Чувашии и театральной премии «Золотая маска» Вера Кузьминична Кузьминой. Об этом сообщается на сайте чувашского драмтеатра.
В 2020 году, в год 75-летия Победы, народная артистка СССР Вера Кузьмина первой в Чувашии была удостоена памятной медали в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. В 2021 году — Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей — Вера Кузьминична олицетворяла женский трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны: в 1941 году вместо учёбы в ГИТИСе она два года копала окопы для линии обороны под Москвой и Смоленском. А на её малой родине, в Чувашии, в это время женщины копали Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод.
Вера Кузьминична более 70 лет выходила на сцену Чувашского академического драматического театра, за эти годы став легендой российского театра. В 2017 году удостоена национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Справка ИА REGNUM. Вера Кузьминична Кузьмина родилась 16 ноября 1923 года в Яншихово-Норваши Янтиковского района. Окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС) в Москве, воспитанница народного артиста СССР Михаила Тарханова.
С 1947 года работала в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, создав сотни разнообразных ролей в пьесах русской и зарубежной классики, современной драматургии, а также чувашских авторов.
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Чувашии имени Константина Иванова, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска-2017». Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Чувашской Республикой», орденом Почёта, медалью «За оборону Москвы» (1944) и другими наградами. Является почётным гражданином Чувашии.