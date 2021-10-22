Чебоксары, 22 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Чувашия понесла большую утрату. Сегодня, 22 октября, на 98-м году жизни скончалась легендарная артистка, лауреат государственной премии Чувашии и театральной премии «Золотая маска» Вера Кузьминична Кузьминой. Об этом сообщается на сайте чувашского драмтеатра.

Drama21.ru Вера Кузьмина

В 2020 году, в год 75-летия Победы, народная артистка СССР Вера Кузьмина первой в Чувашии была удостоена памятной медали в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. В 2021 году — Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей — Вера Кузьминична олицетворяла женский трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны: в 1941 году вместо учёбы в ГИТИСе она два года копала окопы для линии обороны под Москвой и Смоленском. А на её малой родине, в Чувашии, в это время женщины копали Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод.

Вера Кузьминична более 70 лет выходила на сцену Чувашского академического драматического театра, за эти годы став легендой российского театра. В 2017 году удостоена национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».