Москва, 22 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Подход к рекламе коронавируса как болезни с негативными последствиями, для предотвращения которой необходимо прививаться, должен быть изменён на призывы к сознательности граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Было очень много и призывов, и социальной рекламы, связанных с негативными последствиями от коронавируса, и мне кажется, что этот подход себя исчерпал, поскольку те, кто против прививок, не понимают, к чему может привести это заболевание. Я бы сейчас изменила тон и призывов, и тех людей, которые призывают прививаться. Наверное, здесь можно привести опыт, который мы выстраивали в сфере безопасности дорожного движения: у человека есть жизнь, и когда у тебя есть жизнь и здоровье, их потерять не то чтобы не страшно, но всегда кажется, что это тебя не коснётся. Это как негативная социальная реклама, которую ты смотришь и говоришь: «Да, посыл правильный, но это не про меня», — сказала Агре.

Она призвала «перейти в несколько другой сегмент» и обратиться к людям с призывом прививаться не потому, что в обратном случае это приведёт к смерти, а «потому, что мы — граждане Российской Федерации, и вакцинация является одним из наших вкладов — собственно, это наш гражданский долг»: «Нужно немного перестроить отношение к людям и призывать это делать во благо, потому что мы так делаем, мы цивилизованные культурные люди, а цивилизованные культурные граждане Российской Федерации должны быть привиты от коронавируса».

Агре напомнила, что многие говорят о гражданском обществе, «сегодня — именно тот день и момент, когда каждый из нас может проявить свою гражданскую позицию именно таким образом: сделать прививку от коронавируса».