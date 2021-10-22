Уфа, 22 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Супружескую пару обвинили в нападении на сотрудников полиции в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Dineshraj Goomany Собака

По версии следствия, летом текущего года двое полицейских прибыли в домовладение фигурантов уголовного дела, чтобы установить местонахождение ребенка, находящегося там со своим отцом.

«Во время разбирательств, хозяин дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал размахивать в направлении полицейских совковой лопатой и натравил на них собаку породы «ротвейлер». В результате животное напало на старшего эксперта-криминалиста, причинив вред в виде укушенной раны правой кисти», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что обвиняемая наносила удары полицейскому, причинив телесные повреждения.

Сообщается, что в отношении 35-летнего мужчины и его 23-летней супруги было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти.

Свою вину обвиняемые признали частично. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что двух жителей Уфы обвинили в применении насилия в отношении полицейских.