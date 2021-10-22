Ярославль, 22 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев недоволен работой департамента здравоохранения и фармации региона. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, сообщает правительство области.

Yarregion.ru Василий Тубашов

«От качества вашей работы зависит то, что происходит. От вас многое зависит. Мы каждый день будем мониторить ситуацию. Будьте готовы и проанализируйте работу департамента. Сегодня она организована не должным образом», — сказал Михаил Евраев.

По данным источников ИА REGNUM, директор департамента Василий Тубашов может в ближайшее время покинуть свой пост. Однако насколько целесообразна смена руководства в условиях роста заболеваемости и критической нагрузки на врачей? При очевидных проблемах в здравоохранении области ранее к работе Василия Тубашова публичных претензий никто не предъявлял, в отличие от его предшественника Руслана Саитгареева.