Брюссель, , 12:22 — REGNUM Позиция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в законодательном споре между Варшавой и Брюсселем ослабляет Евросоюз, а это выгодно России. Об этом заявили депутаты Европарламента, сообщает газета Die Welt.

Матеуш Моравецкий Chancellery of the Prime Minister of Poland

В ходе пленарной сессии Европарламента Моравецкий заявил, что Брюссель пытается «шантажировать» Варшаву, когда обсуждает польскую судебную реформу. При этом он отметил, что не желает дискутировать на языке угроз.

«Таким политическим подходом вы ослабляете Европу <…> Президент России Владимир Путин особенно рад этому», — так отреагировал на слова польского политика председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

Как сообщало ИА REGNUM, Моравецкий заявил о надуманности обвинений в адрес Польши со стороны ЕС, связанных с решением польского конституционного суда о признании верховенства национального законодательства над стандартами Евросоюза.

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