София, 22 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Прокуратура болгарского города Пловдив предъявила обвинение в финансовых махинациях руководителям нескольких автобусных компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках в балканском регионе. Об этом 22 октября сообщило Болгарское телевидение.

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По некоторым данным, задержаны до 10 человек, включая директоров и бухгалтеров соответствующих фирм из Пловдива и Асеновграда. Всем им инкриминируется подделка документов и присвоение денег, выделенных из государственных и муниципальных бюджетов на развитие сети междугородных и международных маршрутов.

«С 2016-й по 2021-й годы этим структурам регулярно выделялись дополнительные субсидии, поскольку в финансовых отчётах указанные перевозчики фигурировали как «убыточные предприятия», — отметила районный прокурор Пловдива Ваня Христева.

Согласно официальной информации, общий ущерб, нанесённый болгарскому государству в ходе незаконных операций, составил более 1 миллиона левов (около 512 тысяч евро). В том случае, если вина задержанных будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.