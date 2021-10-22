Вильнюс, 22 октября 2021, 12:14 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает увеличение потока нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны ЕС. Об этом он заявил 22 октября перед началом второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
Он уточнил, что число потенциальных мигрантов, «которые могут пытаться пересекать европейские границы, увеличивается».
Как сообщал ИА REGNUM, ранее латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС может принять новый пакет санкций в отношении Минска из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши.
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