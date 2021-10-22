Вильнюс, 22 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает увеличение потока нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны ЕС. Об этом он заявил 22 октября перед началом второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Мы наблюдаем гибридные атаки Белоруссии, которые не прекращаются, видим визовые послабления, усилия Белоруссии по поиску новых направлений на Ближнем Востоке (для привлечения нелегальных мигрантов)», — сказал он.

Он уточнил, что число потенциальных мигрантов, «которые могут пытаться пересекать европейские границы, увеличивается».

Как сообщал ИА REGNUM, ранее латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС может принять новый пакет санкций в отношении Минска из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши.

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