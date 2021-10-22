Пласт, Челябинская область, 22 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Пласте Челябинской области двое граждан осуждены за попытку продавать наркотики в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

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Один из них из Магнитогорска, а второй — из Магадана. Они собирались отвезти крупную партию вещества на Дальний Восток. Но в районе Пласта их поймали сотрудники ФСБ.

Один получил девять лет колонии особого режима, а второй — 12 лет строгого с 200-тысячным штрафом. При вынесении приговора были учтены их прошлые судимости.