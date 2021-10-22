Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Трехлетний петербуржец отравился наркотиками, находившимися у его отца. Возбуждено уголовное дело. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Управление по борьбе с наркотиками Синтетический наркотик

Несчастный случай произошел вечером 20 октября в Красносельском районе Петербурга. Ребенок был госпитализирован из квартиры дома 40 корпус 1 по улице Маршала Казакова в одну из детских больниц, после чего в полицию поступила телефонограмма. В ней сообщалось, что у ребенка диагностировано острое пероральное отравление неизвестным наркотическим веществом. Состояние маленького пациента оценивается как тяжелое.

«Установлено, что 20 октября в вечернее время по недосмотру родителей мальчик съел неизвестное наркотическое вещество. В отношении 36-летнего отца ребенка отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в полиции.