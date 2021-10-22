Улан-Удэ, 22 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. После ссоры с подругой 24-летний житель Улан-Удэ стал фигурантом уголовного дела по статье за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Бурятии.

МВД по Бурятии Изъятые у улан-удэнцы наркотики

В полицию обратилась девушка, сообщив о бытовом скандале с сожителем.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе разбирательства в комнате под кроватью обнаружили и изъяли полимерные мешки с наркотическим веществом растительного происхождения», — отметили в ведомстве.

Молодой человек признался, что заготовил наркотики в пригороде Улан-Удэ для собственного употребления. Всего у него изъято чуть более 5,5 кг запрещённого вещества.

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