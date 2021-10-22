Калуга, 22 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Запрет на регистрационные действия и возможный арест трёхкомнатной квартиры судебными приставами побудил калужанина рассчитаться с задолженностями перед тремя кредитными организациями. Об этом 22 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

В течение лета 2021 года в отделение судебных приставов по Октябрьскому округу города Калуги поступило три судебных решения в отношении жителя областного центра. Мужчина был обязан выплатить долги в пользу трёх банков на общую сумму более 4,6 миллиона рублей. Одна из задолженностей была по военной ипотеке. На основании исполнительных документов сотрудники ведомства возбудили исполнительные производства. Однако добровольно гражданин к выплате долгов не приступил, в связи с чем к нему был применен полный комплекс предусмотренных законодательством ограничительных и запретительных мер. Одной из них стал запрет на регистрационные действия с трёхкомнатной квартирой в Калуге. Ввиду большой суммы задолженности судебные приставы предупредили неплательщика о возможном аресте и продаже на торгах данной недвижимости.

«Для того, чтобы не лишиться квартиры, бывший военнослужащий в течение нескольких недель полностью погасил свои кредитные долги на сумму 4,6 миллиона рублей. После этого исполнительные производства были окончены фактическим исполнением», — отметил Артём Залогин.